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Из-за сильной грозы сегодня, 20 июня, без электричества остались 1270 домашних хозяйств в Ливанском, Виеситском и Ругайском краях, сообщили в АО Sadales tīkls.

В Ливанском крае нарушено электроснабжение 580 клиентов, в Виеситском крае - 500, в Ругайском крае - 190 клиентов предприятия.

Бригады электромонтеров работают над ликвидацией повреждений в электросетях.

Freak cyclone hits lakeside houses near Sigulda in #Latvia. pic.twitter.com/lFWUb0UsDJ — Kevin Bishop (@bishopk) June 20, 2017

Тем временем в Сигулдском крае ураганный ветер ломал деревья и причинял повреждения зданиям.

Siguldā pie Ummera ezera un Jūdažu apkaimē plaši vētras postījumi. Video: Aivars Jakobsons pic.twitter.com/7DTy1ndpRK — Toms Bricis (@boms_tricis) June 20, 2017

Пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха сообщила, что пока спасатели получили из разных регионов Латвии шесть вызовов в связи со сломанными ветром деревьями.

Vētra negaisa laikā plosījusies Siguldas novadā. Tuvākajās stundās postoši negaisi iespējami Sēlijā un Latgalē https://t.co/1D5s27GdeK pic.twitter.com/jYv3gwv5CD — Toms Bricis (@boms_tricis) June 20, 2017

Также сообщается о том, что в некоторых регионах были замечены торнадо, и один из них бушевал на юго-востоке от Сигулды - в поселке Юдажи и в окрестностях озера Уммеру.

Напомним, как писал Mixnews, сегодня синоптики объявили оранжевый уровень предупреждения о погодных условиях, что означает означает, что погодные условия могут стать причиной разрушений и ущерба.

Между тем, как радио Baltkom рассказала руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского метеоцентра Лаура Круминя, пик урагана пришелся на 15 часов, после чего в Латвии начала устанавливаться солнечная погода.

фото: Twitter