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Для выставки "Столетие Латвии" отобрано уже более 1000 предметов из 6000, предложенных латвийскими музеями, рассказала замдиректора Латвийского национального исторического музея по научной работе Ирина Зейбарте.

Экспонаты могут еще измениться, но ясно, что в помещении площадью 700 кв. м посетителям выставки будет что увидеть.

В организации выставки участвуют сейчас восемь музеев, а сотрудничество ведется с 60. Открытие выставки предусмотрено в 2018 году.

Руководитель отдела истории средних веков, нового и новейшего времени Латвийского национального исторического музея Том Кикутс рассказал, что выставка будет разделена на несколько исторических периодов, а материалы об истории и политике будут дополнены рассказами о судьбах людей.

Для популяризации выставки открыт сайт Latvijasgadsimts.lv, который будет работать до 2021 года.

На проект выделено примерно 490 тыс. евро, в том числе 330 тыс. евро на обустройство выставки.