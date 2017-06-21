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Предприятие Rīgas satiksme сообщает, что 23-го и 24 июня рижский общественный транспорт и муниципальные автостоянки, которыми управляет Rīgas satiksme, можно использовать бесплатно. В Янову ночь будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта.

Общественный транспорт (автобус, троллейбус, трамвай)

Общественный транспорт 23-го и 24 июня будет курсировать по расписанию выходного дня.

В ночь с 23-го на 24 июня будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта, чтобы обеспечить перевозку жителей в по возможности большее число микрорайонов, а также облегчить поездки на праздничные мероприятия и возвращение с них.

Будут организованы дополнительные рейсы 3-го, 11-го, объединенного 12-го, 23-го и 26-го (по Каменному мосту), 18-го, 24-го, 25-го, 37-го, 40-го, 50-го, 51-го и 53-го автобусов; 1-го, 5-го, 7-го, 10-го и 11-го трамваев; 9-го, 14-го, 15-го, 17-го, 18-го, 22-го и 27-го троллейбусов.

Информация о дополнительных рейсах и маршрутах будет размещена на остановках общественного трансопорта, расположенных в центре города.

В ночь с 23-го на 24 июня, начиная с 00.00 и до окончания мероприятия «Отпразднуем Лиго на набережной!» весь общественный транспорт, который едет по Каменному мосту в направлении Пардаугавы, будет останавливаться на остановке «Улица Грециниеку».

Билеты

23-го и 24 июня проезд на рижском общественном транспорте (автобусы, трамваи и троллейбусы) будет бесплатным.

Центры обслуживания клиентов

22 июня все центры обслуживания клиентов Rīgas satiksmes будут работать по графику рабочего дня до 19.00, за исключением центра обслуживания клиентов на ул. Бривибас, 49/53, который в предпраздничный день будет открыт с 8.00 до 17.00.

23-го и 24 июня все центры обслуживания клиентов будут закрыты.

25 июня с 10.00 до 16.00 будет работать центр обслуживания клиентов на ул. Спикеру, 1.

Юридических лиц в предпраздничный день, 22 июня, будет обслуживать центр обслуживания клиентов на ул. Бривибас, 191 с 8.00 до 16.00. 23-го, 24-го и 25 июня упомянутый центр обслуживания клиентов будет закрыт.

Автостоянки

23-го и 24 июня платные муниципальные автостоянки, которые обслуживает Rīgas satiksme, можно будет использовать бесплатно, за исключением подземной парковки на ул. Кр. Валдемара, 5a около Дома конгрессов – там за парковку автомобиля нужно будет платить по установленному тарифу.

В воскресенье, 25 июня, платная автостоянка на территории Старой Риги (зона R) будет работать с 6.00 до 24.00, в Вецаки (зона V) автостоянка будет работать с 8.00 до 20.00. Оплата на этих парковках – по установленному тарифу. Другие автостоянки 25 июня будут бесплатными.

Минибусы, ночное сообщение

Минибусы 23-го и 24 июня будут курсировать по воскресному графику. Ночное сообщение на праздничной неделе будет организовано в ночь с 23-го на 24 июня и в ночь с 24-го на 25 июня.