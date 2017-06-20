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Лучшей в мире настольной игрой для детей признана придуманная в Латвии игра Ice Cool. Это изобретение получило престижную премию Spiel des Jahres в Германии, пишет Skaties.lv.

Spiel des Jahres ("Лучшая игра года") вручается лучшим настольным и карточным играм с 1978 года. На сегодняшний день эта премия считается самой престижной наградой в мире.

Создателем игры Ice Cool является компания Brain Games. Благодаря зарубежным партнерам, существуют уже 15 международных изданий, а сама игра переведена более чем на 20 языков и доступна примерно в 40 странах. Всего издано порядка 100 тыс. экземпляров игры Ice Cool.