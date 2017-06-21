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На процедуру переговоров о разработке проекта реконструкции стадиона "Даугава" будут приглашены два претендента - объединение "Nams un Mark arhitekti" и объединение ООО "Угис Шенбергс, архитектор", ООО "Tiksli forma" и ООО "Geologistic".

Об этом сообщил на пресс-конференции председатель конкурсного жюри, заместитель госсекретаря Министерства образования и науки по вопросам спорта Эдгар Северс.

На конкурс эскизов было подано четыре предложения, но ни одно из них полностью не соответствовало положению, поэтому жюри присудило два вторых места, и эти претенденты будут приглашены на процедуру переговоров.

Как рассказал член правления культурно-спортивного центра "Стадион "Даугава"" Элмар Мартинсонс, проект должен соответствовать определенным требованиям. Во-первых, он должен выполнять спортивные функции - здесь должны быть легкоатлетический манеж, мультифункциональный холл для командных видов спорта и ледовый холл.

Во-вторых, на стадионе необходимо реконструировать трибуны, обеспечив дополнительные места, что важно для проведения концертов Праздника песни и танца.

Выбранные претенденты в течение 28 дней смогут улучшить свои проекты, а затем будет выбран победитель конкурса эскизов. Окончательное решение о том, какой из проектов будет реализован, планируется принять примерно через два месяца.

Для реконструкции стадиона предусмотрено финансирование из фондов ЕС в размере 37,5 млн евро.