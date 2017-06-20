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53-летний латвиец Андрис Броканс, который пропал без вести в немецком городе Мюнхене 5 июня 2017 года, сегодня найден в Берлинской больнице, куда попал в результате несчастного случая. Сейчас мужчина уже идет на поправку, сообщает Bezvests.lv.

Об этом поисковой организации сообщила дочь пропавшего Андриса, с которой связались пользователи фейсбука. Они прочитали в одной из немецких мигрантских групп FB сообщение одного из неравнодушных берлинцев - Александра.

Мужчина обратился через социальную сеть к жителям Берлина с просьбой помочь Андрису, информацию быстро передали по цепочке и в итоге пропавшего сегодня успешно нашли близкие.

Благодарим всех, кто помогал добровольцам Bezvests.lv распространять информацию и искать соотечественника, пропавшего за границей.