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Латвийские политики говорят обо всем, но не видят, что для латышей в столице созданы такие условия, чтобы они уехали из Риги. В свою очередь останутся в городе люди без национальности, запуганные работники самоуправления, гражданки, сидящие на "игле" российского ТВ, латыши среднего поколения, переходящие на русский язык в рабочем коллективе. Такое мнение на страницах газеты Latvijas Avīze опубликовала публицист, экс-глава бюро председателя Сейма Инары Мурниеце Рита Нашениеце.

Mixnews публикует выдержки из колонки госпожи Нашениеце в переводе на русский язык.

Успешные выборы для "Согласия" в Даугавпилсе, Резекне и в Риге все же вынуждают смотреть на ситуацию глубже, нежели только как на возможность заполучить голоса избирателей благодаря хорошо оплаченной предвыборной кампании.

В арсенале "Согласия" есть нечто большее, а именно - метод социальной инженерии, успешно развитый в духе имперских традиций России. Социальная инженерия - это метод манипуляции, который может позволить себе тот, у кого есть власть и влияние - правительство, а также политические и предпринимательские группировки. Цель социальной инженерии - создавать новую социальную архитектуру, изменить общество так, чтобы оно отвечало интересам манипулятора.

Есть множество инструментов управления обществом, но только умелая их комбинация приводит к желаемому результату.

Имперскую экспансию и разобщение общества проводит одна большая структура. Сохранение русскоязычных школ обеспечило Латвию воспроизводством проимперского поколения, воспитанного в духе русского шовинизма и прозомбированного мифами о 9 мае.

В распространении проимперских метастаз виноваты латвийские политики. Дело в том, что у латышей нет генетического опыта имперского и тоталитарного правления. Есть опыт коллаборационизма и обслуживания. Но на самом деле все намного хуже - у латышской нации нет инстинкта защиты своих детей.

Доказательством тому служат прокремлевские опыты социальной инженерии Рижской думы над семьями латышей в вопросе устройства детей в детсады. И латыши это унижение принимают. Трусливые политики говорят обо всем, но только не могут посмотреть на данный вопрос по существу - для латышей в Риге созданы условия, чтобы их здесь не было.

Тогда те, кто здесь останется, де-факто будут людьми без национальности, запуганными и прозомбированными работниками самоуправления, сидящими на внутривенной игле российского телевидения гражданками, номинальными латышами среднего поколения, которые со скоростью обезьяны переходят на русский язык в рабочем коллективе, помогая таким образом унижать и делать более слабыми молодых людей, которые хотят в рабочей среде говорить на латышском.

Самоуправление не обустраивает детские площадки, очереди в детские сады безнадежно длинные, классы в хороших и уважаемых школах переполнены. Поэтому из Риги стали выписываться те, кто не хочет здесь платить свои налоги.

Не хотелось бы, чтобы это было расценено как бегство. Я хотела бы, чтобы "выписка из Риги" была не бегством, а неповиновением.

Нынешняя власть в Риге на выборах к своим креслам пролезла сквозь замочную скважину. Хотелось бы, чтобы предстоящие четыре года им не дали свободно вздохнуть. Везде, где только можно, надо помешать нынешней власти получать прибыль, а также делать все возможное для нанесения ущерба репутации.