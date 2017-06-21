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Латвийская авиакомпания airBaltic отказала в посадочном месте тяжело больному мальчику. Ребенку на собранные латвийским обществом деньги в Мюнхене была проведена операция, однако на обратном пути мальчика не пустили в самолет, пишет Latvijas Avīze со ссылкой на программу телеканала TV3 Bez Tabu.

Как программе рассказала близкая подруга семьи, бабушка с внуком, являющимся инвалидом, полетела в Мюнхен для проведения сложной операции на ноге. Собрать деньги на операцию и помочь организовать поездку помогла благотворительная организация Ziedot.lv. Сама операция прошла успешно, на обе ноги мальчика наложили гипс.

На прошлой неделе бабушке с внуком надо было из Мюнхена возвращаться домой в Ригу. Для полета была выбрана авиакомпания airBaltic. Каково же было удивление бабушки, когда пилот отказался их везти, так как у ребенка были загипсованы ноги, сообщает программа.

Женщина с ребенком была вынуждена остаться в аэропорту Мюнхена.

Семья указала, что билеты были приобретены вовремя. Кроме того, было указано, что будет провозиться инвалидное кресло, как и его размеры. Авиакомпания не информировала о том, что необходимы дополнительные документы или справки из больницы.

В свою очередь представители airBaltic предоставили журналистам свои пояснения.

"Авиакомпания была информирована о том, что упомянутый пассажир воспользуется рейсом BT224 из Мюнхена в Ригу, будучи на коляске. Когда пассажир был доставлен на рейс, представители аэропорта и обслуживающий персонал самолета констатировали, что состояние ребенка не отвечает тому, чтобы безопасно его транспортировать до запланированной цели маршрута.

В распоряжении перевозчика не было информации о том, что пассажиру проведена операция и состояние здоровья не позволяет провести его транспортировку в сидячем положении", - указали в airBaltic.

Как указали в авиакомпании, в самолетах airBaltic перевозка пассажиров в положении лежа или полусидя не возможна технически. Кроме того, это может угрожать и ухудшить состояние здоровья пассажира, в связи с чем и было отказано в перевозке.

"Транспортировку пассажира на воздушном лайнере после проведения серьезной операции необходимо согласовать с врачом, чтобы получить соответствующую справку о том, что конкретное лицо может безопасно совершать перелет", - подчеркнули в airBaltic.