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Почти 39% жителей Латвии на празднование Лиго планируют потратить 21-40 евро, свидетельствует опрос, проведенный Maxima Latvija.

Между тем 22% респондентов выделят на праздник до 20 евро, такое же количество жителей или 22% планируют потратить 41-60 евро, а 17% на праздник наметили расходы в размере более 61 евро.

Значительная часть или 79% жителей все необходимое к празднику планируют приобрести за несколько дней до праздника, 13% откладывают покупки на день Лиго, 5% значительную часть необходимого для праздника приобрели в прошедшие выходные, а еще 3% респондентов отметили, что сделают покупки, когда будет время.

"Уже с прошлой недели в магазинах можно наблюдать, как жители понемногу начинают готовиться к празднику, ведь в корзины для покупок чаще попадают разные принадлежности для гриля, палатки, надувные матрасы. Между тем на этой неделе жители все больше начинают закупать привычные для этого праздника продукты, такие как сыр и пиво. С учетом опыта предыдущих лет, прогнозируем, что самый большой рост объемов продаж ожидается за день до праздника – во второй половине дня в четверг и в первой половине дня 23 июня, когда жители отправятся в магазины, чтобы купить все необходимое к празднику", – поделилась наблюдениями директор Департамента бизнес-аналитики Maxima Latvija Зане Кактиня.

"Поскольку в интернет-магазине e-maxima.lv можно совершать заказы на несколько дней вперед, видим, что значительная часть жителей уже сделала заказы, чтобы получить свои покупки в четверг и пятницу. Есть также некоторые предприятия, которые приобрели подарки для своих работников и преподнесут их перед праздником. Например, одно предприятие для своих работников закупило кофе, чтобы во время праздника их не одолевал сон, и они пребывали в бодром настроении", – сказала руководитель интернет-магазина e-maxima.lv Санита Берзиня.