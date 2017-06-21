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На сгоревшей в Слоке нелегальной свалке пластмассового мусора выявлены опасные отходы, сообщили в Министерстве охраны среды и регионального развития (МОССР).

Об этом сегодня министерство информировал инспектор Государственной службы окружающей среды (ГСОС), который обследовал место пожара.

"Министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс в связи со вскрывшимися фактами в соответствии с законом о гражданской обороне и управлению катастрофами поручил гендиректору ГСОС Инге Колеговой обеспечить полный контроль над ситуацией", - сообщили в министерстве.

Герхардс сегодня созвал пресс-конференцию, в которой примут участие также Колегова и представители Минздрава.

Напомним, что пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора в Слоке начался во второй половине дня в воскресенье. Локализовать его удалось только спустя 12 часов. Площадь пожара составила 1,2 гектара. Причины возникновения пожара будут установлены в ходе расследования, которое ведет Госполиция.