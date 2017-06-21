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По дороговизне жизни Рига занимает 126-е место в мире, опережая по этому показателю столицы двух других государств Балтии - Таллин и Вильнюс, свидетельствует исследование, проведенное международной консалтинговой компанией Mercer Human Resource Consulting о дороговизне жизни по оценке сотрудников зарубежных компаний в 209 городах мира.

Таллин в рейтинге занимает 160-е место, Вильнюс – 167-ю позицию.

В прошлом году столица Латвии занимала в рейтинге 114-е место по дороговизне жизни, Таллин – 150-е, а Литва – 167-е.

Самым дорогим с точки зрения проживания в этом году городом признана Луанда (столица Анголы). На втором месте оказался лидер прошлого года Гонконг. Третье место занял Токио (столица Японии), за ним следуют Цюрих (Швейцария), Сингапур (Сингапур), Сеул (Южная Корея), Женева (Швейцария), Шанхай (Китай), Нью-Йорк (США) и Берн (Швейцария).

Пекин по дороговизне жизни занял 11-е место, Москва - 14-е место, Лондон - 30-е место, Осло - 46-е место, Париж - 62-е место, Милан - 71-е место, Хельсинки - 88-е место, Стокгольм - 106-е место.

В исследование оценивается дороговизна жизни в 209 крупных городах на пяти континентах. В основу берутся цены на более чем 200 наименований товаров и услуг, в том числе арендная плата за жилье, продукты питания, одежду, бытовые принадлежности, транспорт и развлечения. При составлении рейтинга дороговизны жизни в городах за основу принимается дороговизна жизни в Нью-Йорке, которая равняется 100 пунктам.