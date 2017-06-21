Общество |

Лица, лишенные допуска в гостайне, должны иметь возможность оспорить это решение учреждения безопасности, если генеральный прокурор оставил его в силе, в административном департаменте Верховного суда, так считает заместитель госсекретаря Министерства юстиции Лайла Медина. Пишет Diena.

По словам чиновницы, поправки к закону о гостайне, подготовленные рабочей группой под ее руководством, переданы на рассмотрение собранию госсекретарей.

По мнению Медини, отказ в доступе к гостайне не может быть вечным, и по истечение определенного времени, например, пяти лет, надо дать возможность этим людям повторно претендовать на должность, на которой необходимо специальное разрешение для работы с гостайной. Кроме того, следует разработать порядок, в котором будут выслушиваться аргументы людей, лишенных доступа к гостайне.

Через несколько недель, после того как будут получены заключения от учреждений, поправки рассмотрит правительство, чтобы уже в августе передать их в Сейм.

Председатель парламентсткой комиссии по обороне и внутренним делам Айнар Латковскис подтвердил, что Сейму следует принять поправки следующей зимой, чтобы они могли вступить в силу 1 июля 2018 года.

Это срок, до которого Конститутционный суд постановил изменить нормы закона о гостайне, противоречащие Конституции ЛР. В частности, основному праву человека на защиту своих интересов в суде.