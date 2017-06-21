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Во время лондонского пожара в жилой высотке Grenfell Tower латвиец Сергей Смирнов вывел из огня 11 человек. Об этом сообщает портал Angliya.com.

По словам мужчины, для него в этом поступке нет ничего необычного, так как другие сделали гораздо больше.

32-летний лиепайчанин проживает в Лондоне около 7 лет, его дом находится напротив Grenfell Tower. После случившегося пожара Сергей рассказал на своей странице Facebook о том, как спасали людей из горящего здания.

"Я написал пост, потому что был взбешен разговорами в соцсетях о непрофессионализме пожарных. Почему люди так решили… Я пытался объяснить, почему на пожаре не было брезента и вертолетов. На мой взгляд, пожарные работали на износ. Я человек сторонний. В здании не было моих знакомых или близких, я никого не знал. У меня не было предубеждений. И со стороны я видел, что пожарные работают, то есть заходят и выходят из горящего здания. Иногда с людьми. На мой взгляд, они хорошо сделали свое дело, хоть я и не был с ними в огне. Я поднимался максимум на четвертый этаж и выносил людей уже оттуда", - вспоминает очевидец.

В своей публикации Сергей упомянул о том, что владение техникой искусственного дыхания помогло ему спасать людей.

"Я действительно прошел курсы первой помощи в Латвии, когда готовился к службе в армии. Так случилось, что впоследствии я оказывал помощь людям, которые попали в дорожные аварии: один раз это было столкновение двух машин, когда мы смогли вытащить и спасти человека, а вот в другой раз автомобиль сбил велосипедиста и все закончилось печально", - сообщает мужчина.

Он добавил, что благодаря своей физической подготовке ему удалось продержаться в задымленном пространстве более трех часов.

"Если честно, когда около шести утра я отправился домой, то пришел к выводу, что я "человек-дурак". Как не отравился дымом и не потерял сознание – не знаю", сказал Сергей.

Он также рассказал о том, что делать во время такой чрезвычайной ситуации.

"Надо обязательно обвязать лицо влажной тряпкой, чтобы было чем дышать, и поискать любые очки для плавания для защиты глаз. Потому что дым разъедает глаза и в дыму ты легко можешь потерять ориентиры. Да, многие жильцы заперлись и ждали. Но я бы не сидел. Я пошел в огонь не думая, был готов рисковать. Человеку, который боится или не хочет этого делать, не стоит переступать через себя. Он скорее задохнется, потому что будет неправильно дышать в состоянии паники", - рассказал Сергей.

Он отметил, что около пяти утра пожарные запретили находится спасателям-добровольцам около здания.

"Нам сказали, что больше нельзя там находиться, так как у них есть подозрение, что несколько этажей могут схлопнуться. Только тогда со стороны я увидел весь ужас. Пожарные буквально падали без сил, отдыхали 10 минут максимум. В шесть мы с соседом покинули пожар, потому что сил уже не было и нас уже не пускали никуда. А стоять, смотреть и слушать крики людей, я не могу", - сказал Сергей.

Напомним, что пожар в 24-этажном здании на западе Лондона возник 14 июня. Огонь быстро распространялся по наружной обшивке. По предварительным данным, пожар возник из-за неисправного холодильника.

Лондонская полиция считает погибшими в результате пожара по меньшей мере 79 человек.

Фото: angliya.com

Источник: angliya.com