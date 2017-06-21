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Для усиления борьбы с терроризмом Латвия рассматривает возможность увеличить число своих военных в операциях в Афганистане и Ираке, сообщил министр обороны Раймонд Бергманис на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Министр сегодня, 21 июля, доложил в комиссии об итогах саммита НАТО в Брюсселе.

Латвия получила приглашение увеличить свое присутствие в Афганистане и Ираке и сейчас рассматривает свои возможности и консультируется с союзниками, рассказал Бергманис.

Остальная часть заседания комиссии проходила за закрытыми дверями, а после него Бергманис сказал, что сейчас решается вопрос о том, каких специалистов Латвия могла бы направить в эти страны. Латвия уже имеет опыт участия в международных миссиях специалистов разных областей, например, саперов.

В боевых операциях латвийские военные участвовать не будут, заверил министр.

Сейчас службу в обучающей операции НАТО Resolute Support в Афганистане несут 23, а в антитеррористической операции Inherent Resolve в Ираке - шесть латвийских военных.