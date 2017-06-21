В праздничные выходные полиция проведет массовые рейды на дорогах (1)
Общество | 21 июня 2017 года, 15:24
Государственная полиция с 22 по 26 июня будет проводить на автодорогах массовые рейды, сообщила ее пресс-секретарь Симона Гравите.
Усиленное внимание полицейские будут обращать на то, не управляют ли водители транспортными средствами в состоянии опьянения, и не превышают ли разрешенную скорость движения.
В рейдах будут использоваться как трафарированные, так и нетрафарированные полицейские автомашины и мотоциклы.
Рейды будут проводиться на главных государственных автодорогах, дорогах меньшего значения и в местах массового скопления людей.
A-Садясь за руль в трезвом виде — ты залезаешь в карман CSDD!
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