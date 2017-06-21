Администраторы неплатежеспособности оставлены под арестом
Рижский окружной суд сегодня оставил под арестом подозреваемых по уголовным делам отстраненных от должности администраторов неплатежеспособности Илмара Крумса, Мариса Спрудса и Науриса Дуревскиса.
Как сообщалось ранее, суд Латгальского предместья Риги 9 июня санкционировал арест отстраненных от должностей администраторов неплатежеспособности Дуревскиса, Спрудса и Крумса, а также финансиста Йорена Райтумса. Позднее в отношении Райтумса была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Как сообщил журналистам начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин, полиция уже несколько лет занимается расследованием беззаконий в процессах неплатежеспособности. В прошлом году было начато 17 уголовных процессов о преступных деяниях, предположительно совершенных администраторами неплатежеспособности. В этом году полиция начала семь таких уголовных процессов, четыре дела уже переданы для уголовного преследования.
В сотрудничестве с другими правоохранительными органами, включая Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, полиция в этом году начала два дела о возможных нарушениях закона в процессах неплатежеспособности, по одному из них задержаны администраторы Крумс, Спрудс и финансист Райтумс.
Гришин подтвердил, что это дело связано с процессом ликвидации "Trasta komercbanka". Этой троице инкриминируется вымогательство в организованной группе и легализация преступно нажитых средств.
По второму делу задержан администратор неплатежеспособности Наурис Дуревскис, участвовавший в процессе неплатежеспособности одного из предприятий. Он задержан за попытку вымогательства взятки.