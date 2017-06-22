Полиция обещает рейды на дорогах
Общество | 22 июня 2017 года, 07:51
Государственная полиция с 22 по 26 июня проводит на автодорогах массовые рейды.
Усиленное внимание полицейские будут обращать на то, не управляют ли водители транспортными средствами в состоянии опьянения, и не превышают ли разрешенную скорость движения.
В рейдах будут использоваться как трафарированные, так и нетрафарированные полицейские автомашины и мотоциклы.
Рейды будут проводиться на главных государственных автодорогах, дорогах меньшего значения и в местах массового скопления людей.