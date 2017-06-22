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Число мигрантов, переезжающих в Великобританию из Европы, после референдума по Brexit сократилось на треть. Об этом свидетельствуют результаты исследования Миграционной обсерватории Оксфордского университета, основанные на статистике по гражданам восьми стран, которые вступили в Евросоюз в 2004 году (Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения).

В 2016 году в Великобритании проживало примерно 3,6 миллиона мигрантов из Европы. Среди тех, кто вернулся к себе на родину, больше всего поляков - около одного миллиона человек.

В течение первых трех месяцев этого года, для получения номера социального страхования в Великобритании зарегистрировалось 26 000 приезжих из перечисленных стран, что на треть меньше чем годом ранее.

Авторы исследования считают, что сокращение числа иммигрантов объясняется резким падением британского фунта после проведенного в прошлом году референдума. Это привело к уменьшению заработной платы.

Также исследователи отмечают, что на массовые выезды из Великобритании могли повлиять и другие факторы, среди которых неопределенность в отношении своего будущего или увеличение количества нападений на почве ксенофобии.