После референдума по Brexit латвийцы массово возвращаются домой (19)

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Общество | 22 июня 2017 года, 08:30

Число мигрантов, переезжающих в Великобританию из Европы, после референдума по Brexit сократилось на треть. Об этом свидетельствуют результаты исследования Миграционной обсерватории Оксфордского университета, основанные на статистике по гражданам восьми стран, которые вступили в Евросоюз в 2004 году (Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения).

В 2016 году в Великобритании проживало примерно 3,6 миллиона мигрантов из Европы. Среди тех, кто вернулся к себе на родину, больше всего поляков - около одного миллиона человек.

В течение первых трех месяцев этого года, для получения номера социального страхования в Великобритании зарегистрировалось 26 000 приезжих из перечисленных стран, что на треть меньше чем годом ранее.

Авторы исследования считают, что сокращение числа иммигрантов объясняется резким падением британского фунта после проведенного в прошлом году референдума. Это привело к уменьшению заработной платы.

Также исследователи отмечают, что на массовые выезды из Великобритании могли повлиять и другие факторы, среди которых неопределенность в отношении своего будущего или увеличение количества нападений на почве ксенофобии.

Комментарии 19
Eliza2 часа назад
Зачем так ВРАТЬ ??? Совесть есть хоть на малюсенькую капельку ??? Возвращаются только те, кто мечтал там прожить на пособия,а они там отличные,теперь таким с этим тяжко, а кто работал и работает на совесть и НЕ думают возвращаться в эту нищету. Мои сюда только в отпуск приезжают и то не каждый год и только потому, что здесь мать моей невестки и я, а так совсем не приезжали бы, даже в отпуск.
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Алексей Руснак2 часа назад
Что за БРЕД???
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Тамара Ковалева2 часа назад
Бред очередной.
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