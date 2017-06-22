Общество |

Латвийское Бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) накануне Лиго обобщило данные об автовладельцах по имени Янис и Лига, их BONUS–MALUS классах и вызванных в прошлом году дорожно-транспортных происшествиях, при вождении автомобиля без ОСТА.

Автовладельцы Янисы в данный момент обладают более высоким BONUS–MALUS классом, чем Лиги.

Так, в 17 классе зарегистрировано 277 Лиг и 5668 Янисов, соответственно, их доля от числа всех автовладельцев с таким именем составляет 5,61% и 11,11%. В начальном, то есть 6 BONUS–MALUS классе, зарегистрировано 25,04% автовладелиц-Лиг и 27,67% автовладельцев-Янисов.

В свою очередь в более низких классах (с 1 по 5) зарегистрировано 2,04% Лиг и 1,45% Янисов.

Данные LTAB свидетельствуют, что в прошлом году Янисы, управляя автомобилями без ОСТА, вызвали 9 дорожно-транспортных происшествий.

Сумма компенсаций убытков, причиненных в этих ДТП, составила 10 409 евро. Наибольшие убытки от причиненного в прошлом году Янисом ДТП составили 4 397 евро. В то же время, лишь одна автовладелица по имени Лига, ведя автомобиль без действующего страхования ОСТА, вызвала ДТП, причинив убытки на сумму 984 евро.

"Как мы видим из статистики, автовладельцы-Янисы в рамках долгосрочного периода сознательнее автовладелиц-Лиг, о чем свидетельствует пропорциональные доли Янисов и Лиг в высочайших и нижайших BONUS–MALUS классах. Однако, исторически сложилось, что ДТП, вызванные автомобилями, принадлежащими Янисам и у которых нет действующего страхования ОСТА, имеют более тяжелые последствия.

"Так, в истории Латвии наибольшая компенсация, выплаченная за ДТП, вызванное Янисом, не обладающим полисом ОСТА, составила 23 806,55 евро, а автовладелицей-Лигой - 10 867,70 евро", - рассказывает председатель правления LTAB Янис Абашин.

В 1997 году в Латвии была введена система ОСТА, цель которой обеспечить защиту интересов третьих лиц, пострадавших в дорожном движении как в Латвии, так в странах-участницах Зеленой карты. Для обеспечения успешной деятельности системы было создано Латвийское Бюро страховщиков Транспортных средств (LTAB), которое объединяет страховые общества, обладающие правом производить страхование ОСТА в Латвии.