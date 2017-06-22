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Сегодня в предпраздничном настроении Maxima Latvija открыла новый магазин формата Maxima XX в Марупе, по улице Педедзес, 1.

Всего в новый магазин вложено 3,7 миллиона евро, из которых 600 000 проинвестировало Maxima Latvija.

Строительство магазина было начато еще в прошлом году. Как здание магазина, так и все необходимое оборудование — холодильники, морозильные камеры, печи — новое. Более того, в магазине продуманы вопросы энергоэффективности: тепло от компрессоров морозильного оборудования в магазине используется для нагрева воды.

"До сих пор в Марупе ни одного магазина Maxima Latvija не было, поэтому мы рады, что теперь сможем предложить местным жителям более 20 тысяч различных товаров: широкий выбор свежих продуктов, рыбы, булочек, а также промтовары и игрушки. Кроме того, к услугам жителей в магазине будет касса для семей с детьми", — отметил руководитель Maxima Latvija Андрис Вилцмеиерс.

В новом магазине для удобства жителей будет доступно и пять касс самообслуживания, из которых на двух за покупки можно расплатиться платежными картами, а еще на трех — и наличными, и платежными картами. Таким образом, уже в 14 магазинах Maxima Latvija для жителей открыто 76 касс самообслуживания. Сейчас около 27% жителей предпочитает расплачиваться именно на таких, если это возможно в том или ином магазине.

"С учетом роста популярности продуктов питания для вегетарианцев и веганов, в этом магазине до конца июня установят специальные полки, на которых будут собраны такие продукты", — продолжил Вилцмеиерс.

Здание, в котором расположился новый магазин Maxima XX, принадлежит предприятию Saltora — Maxima Latvija данные помещения арендует.

Площадь торгового зала в новом магазине составляет более 1 500 квадратных метров, а работает в нем 56 человек. Вокруг нового магазина установлено несколько скамеек, а территория озеленена деревьями и кустарниками.