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В ночь на пятницу в Латвии будет переменная облачность, местами образуется туман, а температура воздуха составит от +4 до +10 градусов, сообщают синоптики.

На Лиго будет небольшая облачность, без существенных осадков. Будет дуть северо-восточный и северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха составит от +16 до +22.

В Янову ночь с запада начнут приходить облака, в Курземе ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит +8 +14 градусов. В субботу днем будет преимущественно облачно, во многих местах ожидается моросящий дождь, температура воздуха не превысит +15 градусов.

В воскресенье и в начале следующей недели погодные условия будет определять новый циклон, поэтому временами ожидаются дожди и сильные порывы ветра, местами возможны грозы.