Зарплаты некоторых чиновников засекретят по соображениям госбезопасности (12)

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Общество | 22 июня 2017 года, 15:22

Сейм сегодня, 22 июня, в третьем, окончательном чтении принял поправки к закону об устройстве госуправления, поддержав предложение депутата Интса Далдериса о том, что впредь должны публиковаться также данные о зарплатах работников госучреждений. Однако, в поправках оговаривается, что кабинет министров определит учреждения, должностных лиц и работников, зарплаты которых не будут публиковаться по соображениям национальной безопасности.

В настоящее время закон гласит, что публикуются только данные о зарплатах должностных лиц госучреждений.

Принятые поправки предусматривают, что данные о зарплатах и других выплачиваемых должностным лицам и работникам суммах ежемесячно должны публиковаться на сайте соответствующего учреждения с указанием имени, фамилии, должности и выплаченной суммы, если закон не предусматривает иное.

Эта информация должна находиться на сайте учреждения не менее 10 лет.

Комментарии 12
Михаил Месиер1 час назад
а как же декларация о доходах?----для чего тогда существует СГД?----эти и другие вопросы можно задать депутатам и УЖЕ спокойно можно заявить, что КОРРУПЦИЯ победила госаппарат!
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...1 час назад
засекретят тех, в чьи карманы спускают бюджет
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Рижанин1 час назад
Гораздо логичнее засекретить реальные источники их доходов :)
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