Общество |

Инспекция здравоохранения предупреждает о том, что нельзя употреблять питьевую воду из индивидуальных мест водозабора на отдельных территориях возле места пожара пластмассовых отходов в Слоке - на участке от торгового центра Kurši до реки Слоцене.

Как сообщает инспекция, согласно гидрогеологическим данным, полученным от Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, поток грунтовых вод направляется от места происшествия к Слокскому карьеру, поэтому в этом районе нельзя пользоваться водой из индивидуальных мест водозабора.

На остальную территорию это предупреждение не распространяется. Пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора в Слоке произошел 18 июня, его площадь составила 1,2 гектара.

После пожара выяснилось, что, помимо предназначенных для вторичной переработки пластмассовых отходов, на свалке были также опасные бытовые отходы.

Причины возникновения пожара будут установлены в ходе расследования, которое ведет Госполиция.