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Сегодня, 22 июня, утром в Риге, на перекрёстке улиц Деглава и Илукстес был замечен лось. Видео с бегающим лосем опубликовал на своей странице в Facebook мэр города Нил Ушаков.

"Пока тут выбирают мэра, по улицам опять бегают лоси", - написал градоначальник, имея в виду сегодняшнее заседание Рижской думы, на котором в жарких дебатах выбирают, кто станет мэром в думе нового созыва.

Другие пользователи соцсетей тоже делятся видео о своих встречах с этим животным.

Это не первый случай, когда дикие животные заходят в населенные пункты. Это связано с тем, что в мае и первой половине июня у лосей появляется новое потомство, а подросший молодняк уходит из семьи, рассказал в интервью радио Baltkom председатель правления Латвийской ассоциации охотников Харалд Баравикс. Также в этом виновата все возрастающая урбанизация - человек осваивает территории, которые раньше принадлежали животным и они пытаются найти новые места обитания.

Также эксперт добавил, что при подобной встрече не стоит сигналить или пытаться прогнать животное, которое и так находится в стрессовом состоянии, подобные эмоциональные действия могут напугать зверя, который может повести себя неадекватно.

Это не первый случай, когда в пределах Риги замечены дикие животные. Так, ранее жители столицы сообщали о встречах на улицах города с бобрами, кабанами и лосями.