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Сейм одобрил поправки в Кодексу административных правонарушений, согласно которым лицам, которые намерено меняют показания одометра грозит административное наказание и штраф от 100 до 2000 евро.

За уменьшение или накручивание показаний одометра физическим лицам грозит штраф до 100 евро, а юридическим — до 1000 евро.

Если данные пробега были изменены с целью повлиять на предоставляемые услуги, то штраф для физических возрастет до 200 евро, а для юридических — до 2000 евро.