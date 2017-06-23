Латвийцев будут штрафовать за скрученный пробег
Общество | 23 июня 2017 года, 20:13
Сейм одобрил поправки в Кодексу административных правонарушений, согласно которым лицам, которые намерено меняют показания одометра грозит административное наказание и штраф от 100 до 2000 евро.
За уменьшение или накручивание показаний одометра физическим лицам грозит штраф до 100 евро, а юридическим — до 1000 евро.
Если данные пробега были изменены с целью повлиять на предоставляемые услуги, то штраф для физических возрастет до 200 евро, а для юридических — до 2000 евро.