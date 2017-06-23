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В связи с проведением праздничного мероприятия «Отпразднуем Лиго на набережной!» с 20 часов вечера 22 июня до 24 часов ночи 24 июня закрыто движение для транспортных средств (включая "пивосипеды", велорикши, электромобили и лошадиные упряжки):

по Набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до ул. Муйтас;

по прилегающей к Набережной 11 ноября параллельной улице от Полю гате до ул. Яуниела;

по Полю гате на участке от Набережной 11 ноября до ул. Пилс;

по Бискапа гате на участке от площади Гердера до Набережной 11 ноября.

С 20 часов вечера 22 июня до 24 часов ночи 24 июня будет организовано движение в двух направлениях по ул. Пилс на участке от Полю гате до Домской площади и по Домской площади на участке от ул. Пилс до ул. Екаба.

С 20 часов вечера 22 июня до 24 часов ночи 24 июня на Набережной 11 ноября (около Полю гате и Бискапа гате) будет отключен светофор.

С 20 часов вечера 21 июня до 24 часов ночи 24 июня будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на Набережной 11 ноября со стороны Даугавы, на участке от Каменного моста до ул. Муйтас и на въезде на Каменный мост. В свою очередь с 20 часов вечера 22 июня до 24 часов ночи 24 июня будет запрещена остановка и стоянка на Набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до ул. Муйтас, а также на прилегающей к Набережной 11 ноября параллельной улице со стороны Старой Риги (между Полю гате и ул. Яуниела).

С 14 часов дня 23 июня до 4:30 часов утра 24 июня закроют на Даугаве закроют пристани для судов №14 и №17.

Общественный транспорт 23 и 24 июня будет курсировать по расписанию выходного дня.

В ночь с 23 на 24 июня будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта, чтобы обеспечить доступ жителей как можно большего числа микрорайонов к организованным торжествам, а также облегчить и возвращение с них.

Будут организованы дополнительные рейсы автобусов №3, 11, объединенного 12, 23 и 26 (по Каменному мосту), 18, 24, 25, 37, 40, 50, 51 и 53; трамваев №1, 5, 7, 10 и 11; троллейбусов №9, 14, 15, 17, 18, 22 и 27.

Информация о дополнительных рейсах и маршрутах будет размещена на остановках общественного транспорта, расположенных в центре города.

В ночь с 23 на 24 июня, начиная с 00:00 часов и до окончания мероприятия «Отпразднуем Лиго на набережной!» весь общественный транспорт, который идет по Каменному мосту в направлении Пардаугавы, будет останавливаться на остановке «Улица Грециниеку».

23 и 24 июня проезд на рижском общественном транспорте (автобусы, трамваи и троллейбусы) будет бесплатным.