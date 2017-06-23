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В Тартуской обсерватории принят сигнал с первого латвийского спутника Venta-1, сообщает Вентспилсская высшая школа.

В микроблоге Вентспилсской высшей школы в твиттере сообщается: "В данный момент мы приняли сигналы с чешского и литовского спутников, а наши коллеги из Тартуской обсерватории сообщают, что приняли сигнал Venta-1".

Как сообщалось, разработанный в Вентспилсской высшей школе первый латвийский спутник Venta-1 сегодня в 6.59 по латвийскому времени ракетой-носителем PSLV-C38 успешно выведен на орбиту.

Venta-1 будет находиться на низкой орбите Земли (LEO) на высоте примерно 505 км. Спутник будет облетать Землю 16 раз в сутки, но его сигнал можно будет принимать не всегда. Хороший его прием будет возможен два-три раза в сутки в течение примерно 10 минут.

Команда Вентспилсской высшей школы следила за запуском спутника в прямом эфире в своей радиостанции, откуда и будет воспринимать сигналы Venta-1, а главный координатор проекта от Вентспилсской высшей школы Айгар Краузе отправился в Индию, чтобы присутствовать при этом историческом событии лично.