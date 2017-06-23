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Сегодня вечером по всей Латвии различными мероприятиями отметят праздник Лиго.

Этот древний праздник летнего солнцестояния латыши до рассвета отмечают с традиционными песнями Лиго, плетением дубовых и цветочных венков, кострами.

В Риге на Лиго, 23 июня, состоятся традиционные народные гулянья на набережной 11 ноября и Дзегужкалнсе, сообщила Рижская дума. На набережной празднование начнется в семь часов вечера и продлится до рассвета.

На мероприятии "Лиго на набережной!" для посетителей подготовлено несколько праздничных зон - "Рижская площадь", где будет зажжен главный костер Яновой ночи, "Танцплощадка", "Павильон песен", "Подворье шлягеров", "Двор ремесел", "Сквер игр", а также "Улица обрядов и угощений".

До самого утра участников гуляний будут развлекать популярные исполнители и коллективы - Интарс Бусулис и "Абонементный оркестр", группа Labveligais tips, Винета Элксне, Карина Тропа, группы Galaktika, Coco Orchestra, Lauku muzikanti, Flame and the Rolltones и многие другие.

На набережной будут установлены столы, где празднующие смогут подкрепиться взятым с собой угощением или приобрести его в многочисленных торговых палатках.

На Дзегужкалнсе Лиго отметят в народных традициях, и праздник здесь начнется в восемь часов вечера. Традиционно гостей будут развлекать постфольклорная группа "Ильги", Рижский клуб плясок, ансамбли Raxtu Raxti, Laimas Muzykanti и другие.

Также Рижская дума информирует о том, что 23-24 июня общественный транспорт в столице будет курсировать бесплатно.