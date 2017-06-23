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Больницы уже полностью присоединились к системе электронного здравоохранения - все 52 лечебных учреждения заключили договоры и работают в этой среде, пишет газета Neatkarīgā. Большинство аптек тоже присоединились к ней и уже принимают электронные рецепты.

Чуть больше двух месяцев осталось до того момента, когда система электронного здравоохранения станет обязательной для всех. Поэтому вызывает опасения низкий удельный вес семейных врачей, присоединившихся к этой системе - всего 23%.

По плану Национальной службы здравоохранения, уже в июле семейные врачи должны начать вводить в систему электронного здравоохранения основные данные своих пациентов, а с сентября переход на нее будет обязательным.

Между тем, как в интервью радио Baltkom ранее заявила министр здравоохранения Анда Чакша, ведомство не будет идти на компромиссы в вопросе системы э-здоровья, поэтому всем семейным врачам придется освоить нововведение.