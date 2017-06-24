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Влияние цифровых технологий на экономику, качество жизни и общество, по мнению жителей стран-участниц ЕС, является положительным, свидетельствуют данные "Eurobarometer".

В ЕС в среднем 23% жителей считают влияние цифровых технологий на экономику положительным, 52% - скорее положительным, 10% - скорее отрицательным, 3% - отрицательным. Наиболее положительно в этом вопросе настроены жители Литвы, наиболее критически - жители Франции.

В Латвии влияние цифровых технологий на экономику положительно оценивают 19%, скорее положительно - 55%, скорее отрицательно - 10%, отрицательно - 2% опрошенных.

Влияние цифровых технологий на качество жизни в ЕС в среднем положительно оценивают 17%, скорее положительно - 50%, скорее отрицательно - 14%, отрицательно - 4% жителей. Положительнее всего это влияние оценивают жители Мальты, отрицательнее всего - жители Франции. В Латвии влияние цифровых технологий на качество жизни положительно оценивают 15%, скорее положительно - 52%, скорее отрицательно - 14%, отрицательно - 2% респондентов. Влияние цифровых технологий на общество в ЕС в среднем положительно оценивают 15%, скорее положительно - 49%, скорее отрицательно - 20%, отрицательно - 5% опрошенных. Наиболее положительно это влияние оценивают жители Мальты, наиболее критически - жители Словении. В Латвии влияние цифровых технологий на общество 13% респондентов оценивают положительно, 48% - скорее положительно, 22% - скорее отрицательно, 5% - отрицательно. Опрос "Eurobarometer" проводился в марте 2017 года, во всех странах ЕС было опрошено 27,901 тыс. человек старше 15 лет. В Латвии в опросе участвовал 1001 респондент.