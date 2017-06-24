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В ближайшую неделю погода в Латвии будет непостоянной, прогнозирует Global Forecast System.

В Янов день будет облачно, во многих местах пройдет дождь. Южный ветер будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +13, +19 градусов.

В соответствии с текущим прогнозом погоды в воскресенье к Латвии приблизится новый циклон, вновь усилится западный, юго-западный ветер, особенно в Курземе. Самый сильный ветер и осадки возможны в начале следующей недели, а температура воздуха будет примерно такой же.