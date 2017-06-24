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В ночь с 23 на 24 июня тысячи рижан и гостей столицы всех возрастов и поколений собрались на Набережной 11. ноября и Дзегужкалнсе, чтобы песнями и танцами, кострами, венками и вкусными традиционными угощениями отметить один из самых любимых летних праздников – Лиго.

Масштабные народные гулянья с 19:00 часов 23 июня до 4:30 утра 24 июня прошли на Набережной 11 ноября. Веселились и на другом берегу Даугавы – на Дзегужкалнсе, с 20:00 часов 23 июня до 4:30 24 июня.

Посетители праздника могли погостить в "Ремесленном подворье", где музицировали фольклорные группы. Там же можно было узнать о старинных латышских ремеслах и традициях празднования Лиго, а в "Сквере игр" свои силы в народных эстафетах, силовых состязаниях и творческих занятиях смог испытать и стар, и млад.

На сценах, установленных по всему периметру набережной 11 Ноября, выступали артисты, гвоздем программы стал любимец публики Интарс Бусулис и группа "Абонементный оркестр".

Артист не только радовал посетителей своими песнями, но и заводил публику выкриками "Лиго, Лиго!", а также своим примером призывал людей пуститься в пляс.

До самого утра участников гуляний также развлекали популярные исполнители и коллективы - группа Labveligais tips, Винета Элксне, Карина Тропа, группы Galaktika, Coco Orchestra, Lauku muzikanti, Flame and the Rolltones и многие другие.

В свою очередь на Дзегужкалнсе празднование прошло в народных традициях встречи Яновой ночи с плетением венков, ритуалом зажжения Янова огня, песнями, танцами и играми вместе матерью и отцом Яниса.

Во время мероприятий были накрыты столы, где каждый желающий смог насладиться закусками, взятыми с собой, или купленными на месте.

Под покровом ночи были зажжены традиционные костры, установленные, как на набережной 11 Ноября, так на Дзегужкалнсе. В полночь громкими приветствиями стали чествовать Янисов.