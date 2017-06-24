Общество |

Сегодня общественный транспорт в Риге будет курсировать бесплатно, сообщил представить предприятия Rīgas satiksme Виктор Закис.

Автобусы, троллейбусы и трамваи сегодня будут курсировать по расписанию выходных дней.

24 июня платные муниципальные автостоянки, которые обслуживает Rīgas satiksme, можно будет использовать бесплатно, за исключением подземной парковки на ул. Кр. Валдемара, 5a около Дома конгрессов – там за парковку автомобиля нужно будет платить по установленному тарифу.

В воскресенье, 25 июня, платная автостоянка на территории Старой Риги (зона R) будет работать с 6.00 до 24.00, в Вецаки (зона V) автостоянка будет работать с 8.00 до 20.00. Оплата на этих парковках – по установленному тарифу. Другие автостоянки 25 июня будут бесплатными.

Минибусы 24 июня будут курсировать по воскресному графику. Ночное сообщение на праздничной неделе будет организовано в ночь с 24-го на 25 июня.