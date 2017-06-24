Жителей Латвии больше волнуют деньги, чем мораль (+ОПРОС) (2)

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Общество | 24 июня 2017 года, 15:38

Большинство жителей Латвии больше волнуется из-за денег, а не морали, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследований общественного мнение SKDS.

Отвечая на вопрос, какие проблемы – экономического или морального характера – в Латвии необходимо решать в первую очередь, большинство респондентов сказали, что следует браться за решение экономических проблем.

Такого мнения придерживается 81% опрошенных, и число думающих подобным образом людей в течение года не изменилось.

Жителей, считающих, что в первую очередь следует решать проблемы морального характера, 18%. Еще 1% респондентов не смогли дать конкретного ответа на этот вопрос.

За всю историю наблюдений жители Латвии никогда не ставили моральные проблемы выше экономических.

Комментарии 2
wolf1 час назад
Moraljnie problemi reshajut sejmovskie nedoumki t.k. materialjnie PROBLEMI u nih davno resheni i v sudebnom porjadke uzhe trebujut ot nas podtjanutsja pod nih morali ljubiti sranu uchitj ne nuzhnij izik i dalee po spisku . Tvari pulegolovie
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Edgars Simsons19 минут назад
Ēst visi grib, ja valdībai morāles normas vispār nau.Tad ko prasīt ,no tautas.
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