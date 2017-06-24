Лес наступает на города: лось пришел в Вентспилс отметить Лиго (1)

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Общество | 24 июня 2017 года, 14:37

В последние дни не только по улицам Риги разгуливал лось, о чем сообщали пользователи соцсетей, но и в Вентспилс наведался крупнейший представитель семейства оленевых Латвии. По данным местных жителей, в день празднования Лиго животное успело искупаться в речке Видумупите, а также прогуляться по улицам Кулдигас и Пилс.

Напомним, на днях соцсети облетели видео, на которых был запечатлен лось, разгуливающий по улицам Риги. Как сообщило Латвийское телевидение, ветеринарам удалось "нейтрализовать" животное выстрелами с ампулами снотворного, после чего он был вывезен в лес за пределы Риги.

Это не первый случай, когда дикие животные заходят в населенные пункты. Это связано с тем, что в мае и первой половине июня у лосей появляется новое потомство, а подросший молодняк уходит из семьи, рассказал в интервью радио Baltkom председатель правления Латвийской ассоциации охотников Харалд Баравикс. Также в этом виновата все возрастающая урбанизация - человек осваивает территории, которые раньше принадлежали животным и они пытаются найти новые места обитания.

Также эксперт добавил, что при подобной встрече не стоит сигналить или пытаться прогнать животное, которое и так находится в стрессовом состоянии, подобные эмоциональные действия могут напугать зверя, который может повести себя неадекватно.

Комментарии 1
Класс!1 час назад
Лось Сам не понял, как сюда попал, ведь на подсознательно-родовой памяти на месте Этого города должен был быть лес. Ну и плюс, Он явно был голоден, а в лесу возможно - с пищей нынче могут быть проблемы (из-за обильных вырубок и смены климата). Да и вообще, делать новость из Того, что к Нам, Людям, пришёл лось из леса, словно Путин из России или Трамп из США - слегка преувеличенно. Мы, когда строили города, не говорили зверям, что мол "так, ребята - город Наш, лес Ваш, но Мы к Вам в гости за Вашей едой будем приходить, а Вы к Нам не лезьте". Пускай ходят, сколько Им влезет, стороной только Их объезжайте да и всё - Это Их дом, а Мы Тут только незванные гости.
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