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Уголовный процесс о пожаре на нелегальной свалке в окрестностях Слоки будет расследовать не Юрмальский участок полиции, а Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБОП).

Юрмальский участок полиции начал уголовный процесс по статье Уголовного закона о преступлении против собственности, чтобы установить сам факт совершения преступления, то есть был ли поджог злонамеренным, ранее разъясняла Госполиция.

Теперь уголовный процесс передан УБОП, поскольку дело объемное и, возможно, причинен серьезный ущерб окружающей среде, что следует проверить в ходе расследования. В компетенцию УБОП входит расследование преступлений против окружающей среды, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Гита Гжибовска.

Как именно классифицировать произошедшее, полиция решит в ходе расследования. Пока уголовный процесс начат по факту, а не против какого-либо лица.

Как сообщалось, 18 июня пожарные получили вызов от очевидцев, которые заметили у Вентспилсского шоссе огромный столб черного дыма. Впоследствии выяснилось, что возгорание произошло на нелегальной свалке в Юрмале, где хранилось около 23 тыс. тонн отходов, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной службе окружающей среды (ГСОС).

Предприятие "Prima M", которому принадлежала свалка, не имело разрешения на работу с отходами, то есть действовало нелегально. ГСОС уже получала от местных жителей жалобы по поводу свалки. Региональное управление ГСОС распорядилось вывезти незаконно хранящиеся отходы с этой территории до 1 июня, но предприятие обжаловало решение. Тем не менее центральное подразделение ГСОС оставило это решение без изменений, и предприятие должно было вывезти мусор до 24 июня. Пожар вчера вызвал ухудшение качества воздуха и в Юрмале, и в Риге. ГСОС подсчитывает нанесенный окружающей среде ущерб. Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 000 квадратных метров. Сгорел также ангар площадью 10 квадратных метров. На помощь пожарным было направлено два пожарных поезда, автоцистерны Государственной службы леса и вертолет Национальных вооруженных сил.

По данным "Firmas.lv", ООО "Prima M" зарегистрировано в 2011 году на ул. Даугавгривас в Риге, а сферой его деятельности является оптовая торговля кофе, чаем, какао и специями. До мая этого года единственной участницей фирмы была Мария Соколова 1974 г. рожд., сейчас доли предприятия принадлежат также ООО "SO Trust", которое в свою очередь принадлежит супругу Соколовой - Олегу Соколову 1979 г. рожд. ООО "SO Trust" занимается погрузочно-разгрузочными работами. Государственная полиция начала уголовный процесс о пожаре на нелегальной свалке в Юрмале.