Большинство латвийцев поддерживает создание европейской армии (3)

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Общество | 24 июня 2017 года, 20:28

Более половины или 59% опрошенных жителей Латвии поддерживают создание армии ЕС, свидетельствуют результаты проведенного в апреле опроса "Eurobarometr".

В целом 55% опрошенных в странах-членах ЕС жителей поддерживают создание армии ЕС, а больше всего сторонников такой идеи в Нидерландах и Бельгии, где ее поддерживает 74% респондентов, а также в Литве, где идею поддерживает 71% участников опроса.

Самый низкий уровень поддержки идеи создания армии ЕС в Великобритании (39%) и Швеции (40%). В Латвии такую идею поддерживает 59% опрошенных, в Эстонии – 48%.

За то, что всем странам-участницам ЕС следует формировать единую политику безопасности и обороны, выступает 75% опрошенных. В Литве и Люксембурге так считают 87% респондентов, в Германии - 84%. Сразу за Германией идут Эстония и Латвия, где эту идею поддерживает 83% опрошенных. Самый низкий уровень поддержки в Австрии и Швеции - 57% и 59% соответственно.

Комментарии 3
Патриот 1 час назад
Вот это полный пиз***жь!!! Ни от одного не слышал, чтобы такую хрень поддерживали. Это правительство от страха за свои шкуры опасается, зная что скоро придёт расплата и собственный народ их просто линчует.
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как был задан вопрос?50 минут назад
На вопрос "Перестали ли Вы пить коньяк по утрам?" 59% латвийцев ответит "Да.".
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Если задуматься32 минуты назад
На самом деле идея совершенно правильная. Армия ЕС - это возможность для Европы не подчиняться военной доктрине Штатов, выделяя 2% бюджета на содержание НАТО, которым де факто руководит Вашингтон, а строить свои планы, которые могут совпадать или не совпадать.
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