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Сегодня сотрудники Госполиции продолжают работать в усиленном режиме, проводя поиски нетрезвых водителей и нарушителей скоростного режима.

В рейдах использованы трафарированные и нетрафарированные автомобили, а также мотоциклы. Полиция обещает обеспечить присутствие не только на главных, но и второстепенных дорогах.

23 июня были задержаны 14 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Еще один водитель находился под влиянием наркотиков.

Еще у 21 водителя была обнаружена допустимая концентрация алкоголя – до 0,5 промилле. И хотя это в пределах нормы, это показывает отношение отдельных водителей к правилам дорожного движения, безопасности – собственной и других участников дорожного движения, и к безопасности на дорогах в целом, считает полиция.

Всего на праздники зафиксированы 65 аварий, а Госполиция продолжит работать в усиленном режиме до понедельника. В ДТП пострадали 17 человек. Погибли – двое.

Еще 268 водителей были остановлены за превышение скорости. Больше всего лихачей – 62 – выявлено в окрестностях Риги. Всего же составлено 601 протоколов за нарушение правил дорожного движения, причем, больше всего нарушений было зафиксировано в регионах.