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Пользовательница социальной сети Facebook на своей странице сообщила о том, что ее семье удалось найти рабочие инструменты почти 8000-летней давности.

"Сегодня я пережила невероятные вещи! Эти два предмета я отнесла показать специалистам в Латвийский Национальный исторический музей. Оказалось, что мой папа в мае этого года нашел в земле мотыгу из рога лося периода мезолита", - пишет владелица ценной находки.

Следует отметить, что эпоха мезолита длилась с 7600 по 4500 год нашей эры.

Фото: соцсети Facebook