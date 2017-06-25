Латвиец нашел предметы 8000-летней давности (7)
Общество | 25 июня 2017 года, 11:15
Пользовательница социальной сети Facebook на своей странице сообщила о том, что ее семье удалось найти рабочие инструменты почти 8000-летней давности.
"Сегодня я пережила невероятные вещи! Эти два предмета я отнесла показать специалистам в Латвийский Национальный исторический музей. Оказалось, что мой папа в мае этого года нашел в земле мотыгу из рога лося периода мезолита", - пишет владелица ценной находки.
Следует отметить, что эпоха мезолита длилась с 7600 по 4500 год нашей эры.
Фото: соцсети Facebook
Источник: nra.lv
А почему на мотыге отсуствует надпись с гарумзиме!
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8000 лет на глаз дали?
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и ????
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