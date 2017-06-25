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Выдающийся латвийский кинокритик Валентина Фреймане в этом году отпраздновала свое 95-летие. Ее книга "Прощай, Атлантида!" – рассказывающая о жизни до войны, о пережитых ужасах времен холокоста, переведена на многие языки мира.

Фреймане решила написать вторую книгу - о жизни во времена СССР. Об этом она рассказала в интервью телеканалу LNT, сообщает портал Skaties.lv.

"Для того, чтобы мы могли выжить во времена СССР и не сойти с ума, нам нужно было хорошо затуманить мозги. У меня был только один принцип. Я смерилась с тем, что не могла писать и делать то, что хочу. И меня нельзя было искусить. А тогда все думали, что можно. У всех было одинаковое мышление. При слове "Москва" все начинали дрожать. Нигде не было такого подхалимства, как в Риге", - вспоминает Фреймане.

По словам кинокритика, в советские времена в Латвии жилось намного хуже, нежели чем в Литве.

"Было такое высказывание, когда в Москве стригут ногти, в Риге отрубают пальцы. Если посмотреть на хитрых литовцев, которые добыли для своей страны гораздо больше, чем Латвия. Каждые выходные мы ездили на машине в Литву закупаться. У них было все, у нас – ничего. За молотым мясом надо было стоять в очереди часами. В связи с тем, что в Литве католическая церковь имела большое влияние, огромные средства уходили на искусство, так как именно искусство могло противостоять пагубному влиянию церкви", - рассказывает Фреймане.

Она отмечает, что Латвия отдавала Москве в два раза больше, чем получала сама.

"Латвия кормила всю Ленинградскую область, а литовцы – нет. Все здесь считались верными коммунистами. Страшный позор", - добавила она.