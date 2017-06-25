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Конгрессмены США предложили президенту Трампу выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). На том основании, что Россия это соглашение якобы не соблюдает. Об этом сообщает ресурс Politico.

Администрация президента США изучает это предложение. Его принятие может вызвать новую гонку вооружений, сказали журналистам представители Госдепартамента и Пентагона.

"Внутри администрации президента Трампа началось жёсткое обсуждение по поводу выхода из ключевого в деле американско-российского разоружения международного договора, который запрещает целый класс ядерных ракет", — пишет Politico.

Бывший представитель Госдепа, а ныне сотрудник центра по контролю над вооружением Александра Белл назвала большой ошибкой возможный выход США. По её словам ракеты средней дальности в случае их размещения в Европе крайне дестабилизируют обстановку и "могут достичь Москвы за 15 минут".

Подписанный в 1987 году договор об РСМД стал краеугольным камнем в процессе разоружения США и России. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

При этом Москва и Вашингтон начали обмениваться обвинениями по поводу несоблюдения договора на фоне украинского кризиса.