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Британское издание Daily Mail утверждает, что 34 российских футболиста стали объектами расследования FIFA на предмет допинга, в том числе все 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

"Эта история ставит дополнительные вопросы о пригодности России к проведению чемпионата мира в 2018 году. Впервые в истории под подозрением находится вся команда, не говоря уже о том, что речь идет о национальной сборной", - пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что FIFA располагает досье чрезвычайной доказательности и детальности об игроках. Какие меры будут приняты, пока неизвестно, но источник подтвердил, что дела расследуются.

"Одно и то же продолжается уже лет семь, - прокомментировал информацию championat.com почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

"Англичане всё никак не угомонятся - то одно им не нравится, то другое, то третье. Давайте этому не верить. Если появится официальное сообщение FIFA, тогда уже будем реагировать. А сейчас мы только будем подливать масла в огонь, раздувать на ровном месте костёр, которого нет. Очередная утка, чтобы ввести народ в заблуждение", - заявил Колосков.