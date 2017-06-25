В Латвии собираются запретить паранджу и никаб (+ОПРОС) (5)
Общество | 25 июня 2017 года, 14:47
Министерство юстиции планирует в июле подать на рассмотрение комитету Кабинета министров законопроект о запрете закрывать одеждой лицо.
Законопроект планируется включить в повестку дня заседания комитета 10 июля, а затем рассмотреть его в правительстве и Сейме.
Осенью прошлого года Минюст подал на рассмотрение на заседании госсекретарей министерств законопроект, который предусматривает ограничения на ношение в общественных местах закрывающих лицо предметов одежды, предусмотрев ряд исключений.
Общественными местами в соответствии с законопроектом не будут считаться храмы, молитвенные помещения, а также помещения, где ведется религиозная деятельность.
Надо просто присоединиться к соседней Польше,которая сказала,что никаких "беженцев"с Востока они принимать не будут. Во-первых,на сегодня хорошо известно,что под видом беженцев в Европу пытаются попасть совершенно другие люди,просто захотелось халявных европейских денег,во-вторых,зачем так далеко бежать на Север из своих стран,когда рядом живут единоверцы,где такой-же тёплый климат,где все свои. Ведь эти "беШенцы" на самом деле дезертиры.А какое может быть уважение к дезертирам? Их везде презирают как предателей.Что они будут вытворять нам известно по их поведению в европейских странах. Так зачем нам всем надо ухудшать качество своей жизни,когда нашим женщинам будет опасно гулять по улицам,потому что бородатым ч ножами в карманах захочется напасть на беззащитных женщин.Мы видим,что стало твориться в когда-то спокойной Швеции.И как это так? Гражданин своей страны боится пройти мимо какого-то района своего города,потому что там живут непонятные племена у которых известно что на уме.Не нужны они здесь.Если нужна будет рабочая сила,то лучше принимать граждан Украины.Те ребята трудолюбивые и нехалявщики. Здесь надо с первых минут расставить всё по своим местам - ни одного жителя с Ближнего Востока в нашем государстве.Скучать без НИХ мы не будем.Африка большая,места там хватит всем.
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у себя на ветке пусть делают что хотят.
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Под страхом пожизненного заключения запретить "балаклавы"
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