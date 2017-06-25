У берегов Латвии замечены российские военные корабли (8)
1. LV ekskl. ekonom. zonā 6 j.j. no teritoriālās jūras bruņotie spēki 24.06. identificēja— NBS (@Latvijas_armija) 25 июня 2017 г.
В эксклюзивной экономической зоне в шести морских милях от территориальных вод Латвии находились фрегат "Стерегущий" и корабль противоминной обороны "Александр Обухов".
В мае военные самолеты и корабли России приближались к границам Латвии 13 раз.
Около берегов Латвии замечена граница России. Крепитесь.
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Сколько надувных лодок отправили контролировать ситуацию?!!
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Пардон не Российские а Латвийские резиновые лодки!
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