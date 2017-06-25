У берегов Латвии замечены российские военные корабли (8)

24 июня вблизи границ Латвии были замечены два корабля военно-морского флота России, сообщают Национальные вооруженные силы Латвии.

В эксклюзивной экономической зоне в шести морских милях от территориальных вод Латвии находились фрегат "Стерегущий" и корабль противоминной обороны "Александр Обухов".

В мае военные самолеты и корабли России приближались к границам Латвии 13 раз.

Комментарии 8
std1 час назад
Около берегов Латвии замечена граница России. Крепитесь.
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9724 минуты назад
Сколько надувных лодок отправили контролировать ситуацию?!!
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Не Лоялен20 минут назад
Пардон не Российские а Латвийские резиновые лодки!
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