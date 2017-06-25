1. LV ekskl. ekonom. zonā 6 j.j. no teritoriālās jūras bruņotie spēki 24.06. identificēja — NBS (@Latvijas_armija) 25 июня 2017 г.

24 июня вблизи границ Латвии были замечены два корабля военно-морского флота России, сообщают Национальные вооруженные силы Латвии.

В эксклюзивной экономической зоне в шести морских милях от территориальных вод Латвии находились фрегат "Стерегущий" и корабль противоминной обороны "Александр Обухов".

В мае военные самолеты и корабли России приближались к границам Латвии 13 раз.