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Более 700 человек были эвакуированы из домов, кемпингов и отелей из-за угрозы лесного пожара в городе Уэльва на юге Испании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя аварийной службы.

По данным агентства, спасательные службы Уэльвы находятся в состоянии повышенной готовности для тушения лесных пожаров из-за возникшей аномальной жары.

Ранее, 24 июня, в соседнем районе Могер вспыхнул пожар, ему был присвоен уровень "максимальной угрозы ".

В связи с этим в воскресенье спасательные службы направили в Уэльву 11 самолетов, десять вертолетов и десятки наземных транспортных средств, около 750 человек были эвакуированы.

Как позднее сообщила радиостанция Cadena Ser, в связи с пожаром вблизи национального парка Доньяны, граничащего с территорией Уэльвы, спасатели эвакуировали уже более 2000 человек.