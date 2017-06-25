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Родители стали чаще отказываться вакцинировать детей против вируса папилломы. В 2011 году доля письменно оформленных отказов составляла 13%, в прошлом – 25,7%.

Такие цифры были представлены ка онференции в Министерстве здравоохранения, посвященной семейным врачам. Их озвучила представитель Центра по профилактике и контролю заболеваний Ирина Луценко.

Второе место в рейтинге родительских отказов от прививок занимают ветрянка и инфекция пневмококка, рассказала Луценко. Она отметила, что инфекция пневмококка у детей может привести к очень тяжелым последствиям и даже смерти.

Отказ родителей от вакцинации часто поясняется тем, что они полностью не понимают все риски, а потому специалисты медицинского ухода должны больше рассказывать о необходимости прививаться, отметила Луценко.