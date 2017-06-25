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Самолет малазийской авиакомпании AirAsia X, следовавший рейсом в Куала-Лумпур, был вынужден развернуться назад в Австралию из-за проблем с двигателем. По словам пассажиров, лайнер "трясло как стиральную машину".

По словам пилота, решение вернуться было принято через 90 минут после вылета "по техническим причинам". Самолет успешно приземлился.

"По реакции экипажа было заметно, что все очень плохо. Я плакала, многие люди плакали, пытались звонить мамам, но мы, по сути, ничего не могли поделать, нам оставалось только ждать и верить капитану. Когда мы приземлились, все громко аплодировали", - сказала телеканалу ABC пассажир Софи Николас.

Представители лоу-костера AirAsia X пока никак не прокомментировали случившееся. В результате инцидента никто не пострадал.