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Латвийская авиакомпания airBaltic c 19 по 21 июня принимала участие в крупнейшей и старейшей авиационной выставке мира Paris Air Show, где представила в павильоне Bombardier самолет CS300, сообщили в аваикомпании.

Во время Парижского авиашоу исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс лично представил самолет CS300 представителям правительства Канады.

airBaltic 16 июня получила свой пятый из двадцати заказанных самолетов Вombardier CS300.

До конца 2019 года компания планирует получить все 20 заказанных самолетов CS300.

АirBaltic стала первой авиакомпанией в мире, начавшей коммерческие полеты на Bombardier CS300 14 декабря 2016 года