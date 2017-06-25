В Беларуси начали собирать подписи против проведения военных парадов (3)

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Общество | 25 июня 2017 года, 18:15

В Беларуси начался сбор подписей под петицией с требованием прекратить проведение военных парадов с использованием тяжелой техники в пределах Минска.

Очередной парад с использованием военной техники должен пройти в Минске 3 июля в День независимости страны. Во время репетиции парада в минувшую субботу танк Т-72 врезался в столб на проспекте Независимости.

"Просим рассмотреть возможность перенести проведение парадов с использованием тяжелой военной техники за пределы города Минска! Для этого существуют специально предназначенные для этого площадки за пределом города, например, на военные полигоны", - говорится в петиции, размещенной на сайте petitions.by.

Обращение планируется направить в администрацию президента и Министерство обороны.

По мнению авторов петиции, скопление тяжелой военной техники в центре города увеличивает загазованность и наносит ущерб экологии города и вредит здоровью граждан.

В петиции также обращается внимание на то, что "грохот, создаваемый тяжелой военной техникой, мешает отдыху и работе граждан", а репетиции и сам парад "создают транспортный коллапс в центре города и на основных магистралях".

Источник: www.interfax.ru
Комментарии 3
Десант 1 час назад
Для любой страны, даже такой маленькой как Латвия, военный парад вызывает гордость, а в Беларуси темболее !!! Авторы смешны и наивны...
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9-911 минут назад
что то наш парад,если это! можно вообще назвать парадом,не вызывает у меню гордости.Кроме смеха - ну ничего.Хотя я знаю что у них позор это нормальное состояние,но всё равно смешно.Причём смеются не только в колонии,но и далеко за её пределами.
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Не Лоялен4 минуты назад
Гордость вызывает когда как говорится есть чем хвастаться,в Латвии своего же нечего нет,все военная техника либо кем то подарена,либо купленная у Нато,то есть списанный металолом!Но соглашусь,военные парады отменять это дебилизм!
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