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Накануне праздника Лиго мужчина купил популярный безалкогольный напиток, который продается как в магазинах, так и на заправочных станциях. После того, как мужчина выпил содержимое бутылки, в его крови были зафиксированы промилле. Об этом сообщает портал Nra.lv со ссылкой на передачу Bez Tabu.

На этикетке в составе напитка были перечислены только витамины. Чтобы проверить истинность слов мужчины, был проведен эксперимент. Оказалось, что после одной выпитой бутылки анализ крови показал 0,08 промилле алкоголя. Соответственно после двух бутылок - 0,207 промилле, что уже выше допустимой нормы для водителей со стажем более двух лет.

Специалисты отмечают, что в напитке используется концентрат, но не уточняется какой.

"Это может быть экстракт воды, водно-спиртовой экстракт или спиртовой экстракт. В последнем случае в этом концентрате могли остаться "следы" спирта", - рассказывает исследователь.

Сейчас витаминный напиток исследуется на предмет алкоголя.

Фото: lisapokora.files.wordpress.com